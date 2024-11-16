Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе из-за потери управления

В свердловской Госавтоинспекции назвали предварительную причину смертельного ДТП под Карпинском.

Источник: ГАИ Свердловской области

В Свердловской области ночью 14 ноября произошла смертельная авария, в которой погибли пять человек, четверым из которых было от 19 до 22 лет. Инцидент случился в районе Карпинска на трассе Серов — Североуральск — Ивдель около 3:00.

Предварительно установлено, что за рулем Kia Seed была 32-летняя девушка из Карпинска. Также в машине находились девушки 22, 21 и 19 лет, а также молодой человек — ровесник последней. Все ребята также были из Карпинска, кроме самой младшей девушки в компании, жительницы Краснотурьинска. Так, водитель Kia не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, где машина врезалась в грузовик ГАЗ «Бизнес». Пассажиры и водитель легковой машины погибли.

— Компания друзей каталась на автомобиле, принадлежащем одному из пассажиров. Собственник Kia Seed права управления транспортным средством не имела. Автомобилем управляла ее знакомая, водительский стаж которой составлял 12 лет. В каком состоянии находилась водитель в момент ДТП, будет установлено после проведения экспертизы, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

В грузовике марки ГАЗ находились три жителя Серова. Их госпитализировали — пострадавшим оказывается помощь медиков. В связи с трагедией органы внутренних дел возбудили уголовное производство по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц (часть пятая статьи 264 УК РФ).