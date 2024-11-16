Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе из-за потери управления

Предварительно установлено, что за рулем Kia Seed была 32-летняя девушка из Карпинска. Также в машине находились девушки 22, 21 и 19 лет, а также молодой человек — ровесник последней. Все ребята также были из Карпинска, кроме самой младшей девушки в компании, жительницы Краснотурьинска. Так, водитель Kia не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, где машина врезалась в грузовик ГАЗ «Бизнес». Пассажиры и водитель легковой машины погибли.