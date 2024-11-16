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Десять авто сгорели в ночь на 16 ноября в разных районах Петербурга

Восемь автомобилей охватило огнем в Шушарах.

Жителей одного из домов по улице Вишерской разбудили громкие звуки и огромный столб дыма.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание: по всей площади сгорели шесть авто, еще два получили повреждения. Сведения о пострадавших не поступали.

«Сообщение о пожаре поступило в 03.42, в 04.02 его ликвидировали. С возгоранием боролись 10 сотрудников МЧС», — сообщили в ведомстве.

В ночь на 16 ноября горели машины еще в двух районах Петербурга. В 02.37 вспыхнула «Лада» на Аэродромной (Приморский район), в 03.16 — «Лада Ларгус» на Рюхина (Петроградский район). Пострадавших и погибших нет. Что стало причиной пожара и связаны ли они между собой, выясняют специалисты.

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