Десять авто сгорели в ночь на 16 ноября в разных районах Петербурга

Жителей одного из домов по улице Вишерской разбудили громкие звуки и огромный столб дыма.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание: по всей площади сгорели шесть авто, еще два получили повреждения. Сведения о пострадавших не поступали.
«Сообщение о пожаре поступило в 03.42, в 04.02 его ликвидировали. С возгоранием боролись 10 сотрудников МЧС», — сообщили в ведомстве.
В ночь на 16 ноября горели машины еще в двух районах Петербурга. В 02.37 вспыхнула «Лада» на Аэродромной (Приморский район), в 03.16 — «Лада Ларгус» на Рюхина (Петроградский район). Пострадавших и погибших нет. Что стало причиной пожара и связаны ли они между собой, выясняют специалисты.