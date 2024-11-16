Десять авто сгорели в ночь на 16 ноября в разных районах Петербурга

В ночь на 16 ноября горели машины еще в двух районах Петербурга. В 02.37 вспыхнула «Лада» на Аэродромной (Приморский район), в 03.16 — «Лада Ларгус» на Рюхина (Петроградский район). Пострадавших и погибших нет. Что стало причиной пожара и связаны ли они между собой, выясняют специалисты.