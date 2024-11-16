Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца

15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат П. сроком до 2-х месяцев.
Постановлением специализированного межрайонного следственного суда г. Астаны от 16 ноября 2024 года ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат П. — удовлетворено.
Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.