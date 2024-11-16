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В Красноярском крае сотрудника супермаркетов будут судить за мошенничество

Он незаконно оформил бонусные карты на несуществующих людей и использовал их при оплате покупок.

Источник: AP 2024

В Красноярском крае будут судить мужчину, который украл 33 тысячи бонусных баллов у супермаркетов. Об этом рассказали в краевом МВД.

Следователи установили, что 43-летний житель Шарыпово, работавший в супермаркетах в должности техника, настраивал кассы, программное обеспечение и работал с картами лояльности. Его уволили в декабре 2023 года. После этого он с помощью удаленного доступа и имея бонусные карты, дистанционно подключился к бонусной системе компании.

Он внес в систему анкетные данные восьми несуществующих людей и оформил на них бонусные карты, на которые начислил 42 тысячи рублей. Бонусными баллами он расплачивался за покупки. Таким образом он причинил ущерб на сумму 33 тысячи рублей.

За неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить двух бывших полицейских. Их обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.