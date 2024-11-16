В Красноярском крае сотрудника супермаркетов будут судить за мошенничество

Следователи установили, что 43-летний житель Шарыпово, работавший в супермаркетах в должности техника, настраивал кассы, программное обеспечение и работал с картами лояльности. Его уволили в декабре 2023 года. После этого он с помощью удаленного доступа и имея бонусные карты, дистанционно подключился к бонусной системе компании.