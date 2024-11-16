В Омске грузовой поезд сбил переходившего через пути мужчину

«Транспортные полицейские установили, что пострадавшим является 55-летний местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в опасной близости перед приближающимся локомотивом. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — указано в официальном сообщении.