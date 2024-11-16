Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске грузовой поезд сбил переходившего через пути мужчину

Вечером пятницы, 15 ноября 2024 года, в районе станции Входная, что в Кировском административном округе Омска, грузовым поездом травмирован человек. Об этом сообщили в пресс-службе Омского ЛУ МВД России.

«Транспортные полицейские установили, что пострадавшим является 55-летний местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в опасной близости перед приближающимся локомотивом. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — указано в официальном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России по факту инцидента проведет проверку.

СК