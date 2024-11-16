Стрельба произошла в Петроградском районе

В Петроградском районе Санкт-Петербурга двое мужчин не поделили дорогу. В итоге началась стрельба.
Как сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу городской полиции, конфликт произошел у дома № 16 по улице Академика Павлова. В итоге один из водителей достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После чего скрылся.
Пострадавшему вызвали медиков, но госпитализировать его не стали. Написано заявление, полиция разыскивает второго участника конфликта.
Ранее мы сообщали, что курсант открыл стрельбу у клуба в центре Петербурга. Инцидент произошёл после того, как двое мужчин начали приставать к его девушке.