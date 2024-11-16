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Высоковольтная линия «Днепровская» отключена на ЗАЭС

Сейчас питание идет от линии «Ферросплавная −1».

Источник: ТАСС

Автоматическая система отключила высоковольтную линию «Днепровская» за Запорожской атомной электростанции. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт “Ферросплавная −1”. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — уточняется в публикации.

Ранее специалисты выявили утечку воды на одном из реакторов Запорожской АЭС. Неполадки обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

Никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности не было, отметили в МАГАТЭ. Позже микротрещина была устранена.

энергетика