Высоковольтная линия «Днепровская» отключена на ЗАЭС

Автоматическая система отключила высоковольтную линию «Днепровская» за Запорожской атомной электростанции. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ЗАЭС.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт “Ферросплавная −1”. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — уточняется в публикации.
Ранее специалисты выявили утечку воды на одном из реакторов Запорожской АЭС. Неполадки обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.
Никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности не было, отметили в МАГАТЭ. Позже микротрещина была устранена.