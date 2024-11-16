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В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел повторный горный удар

КЕМЕРОВО, 16 ноября. /ТАСС/. Повторный горный удар произошел в шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области, где под завалами находится один из горняков. Поиски приостановлены, пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.

Источник: ТАСС

«В шахте “Таштагольская” произошел повторный горный удар. Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Кемеровской области, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу. В МЧС РФ подтвердили, что травмы получил один из горняков, второй горняк находится под завалом. Эвакуированы 183 шахтера, на месте работают 25 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. По данным экстренных служб, у пострадавшего сотрясение головного мозга, его жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Работа шахты приостановлена.

несчастный случай
МЧС