В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел повторный горный удар

По данным прокуратуры Кемеровской области, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу. В МЧС РФ подтвердили, что травмы получил один из горняков, второй горняк находится под завалом. Эвакуированы 183 шахтера, на месте работают 25 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. По данным экстренных служб, у пострадавшего сотрясение головного мозга, его жизни ничего не угрожает.