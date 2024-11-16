Жителя Красноярска будут судить за мошенничество под предлогом ремонта машины

42-летний лжемеханик из Красноярска предстанет перед судом за мошенничество под предлогом ремонта автомобиля. Как сообщили в краевом МВД, в дежурную часть с заявлением обратилась 29-летняя горожанка, которая рассказала, что у нее обманом похитили деньги.
Пострадавшая отдала в ремонт свой «Ниссан» знакомому мужа, который пообещал все сделать в течение месяца. За работу он попросил аванс — 50 тысяч рублей.
Срок истек, а свои обязательства автомеханик так и не выполнил. По версии правоохранительных органов, позже он вернул машину владелице, однако деньги решил оставил себе.
Полицейские нашли и задержали ранее судимого мужчину. Во время беседы с сотрудниками он признался, что изначально не планировал ремонтировать автомобиль, а все деньги потратил на личные нужды.
Уголовное дело расследовали по статье «Мошенничество». Теперь «пециалисту» грозит до пяти лет лишения свободы.