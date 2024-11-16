Жителя Красноярска будут судить за мошенничество под предлогом ремонта машины

42-летний лжемеханик из Красноярска предстанет перед судом за мошенничество под предлогом ремонта автомобиля. Как сообщили в краевом МВД, в дежурную часть с заявлением обратилась 29-летняя горожанка, которая рассказала, что у нее обманом похитили деньги.