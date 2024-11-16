Куртка осталась в гардеробе: пропавший с уроков школьник все еще не вернулся домой в Иркутске

13-летний школьник, пропавший 12 ноября, так и не вернулся домой. На связь с родственниками он также не выходит. Полиция Иркутска просит жителей города посодействовать в поисках.
Напомним, в дежурную часть обратилась обеспокоенная мать подростка. Он, как обычно, ушел на занятия, но после первого урока сбежал. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как Махди выбегает из здания без верхней одежды. Куртка осталась в гардеробе. Школа, в которой тот учится, располагается в Свердловском районе.
— На вид ему около 12 лет, рост 145 см, стрижка короткая, глаза карие — описали подростка полицейские.
В день исчезновения он был одет в школьную форму: черный костюм, темные туфли и белую рубашку.
Оперативники считают, что подросток может находиться в торговом центре, фудкорте или в других местах массового скопления людей, где любит проводить время молодежь. В настоящее время на поиски подростка ориентирован личный состав ОВД, инспекторы ОДН и сотрудники уголовного розыска. Проверяются адреса, названные друзьями и знакомыми школьника.
В Следкоме начали проверку. В прокуратуре ситуацию взяли на контроль. При наличии основания надзорным ведомством будут приняты меры.