Куртка осталась в гардеробе: пропавший с уроков школьник все еще не вернулся домой в Иркутске

Напомним, в дежурную часть обратилась обеспокоенная мать подростка. Он, как обычно, ушел на занятия, но после первого урока сбежал. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как Махди выбегает из здания без верхней одежды. Куртка осталась в гардеробе. Школа, в которой тот учится, располагается в Свердловском районе.