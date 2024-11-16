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Житель Ростовской области может сесть в тюрьму за найденный у фонтана телефон

Под Ростовом на мужчину завели дело после того, как он оставил себе чужой гаджет.
Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области местный житель не нашел свой телефон стоимостью семь с половиной тысяч рублей и написал заявление в полицию.

Оперативники выяснили, что гаджет взял себе другой горожанин. Оказалось, что владелец потерял телефон на одной из городских улиц. 45-летний мужчина нашел его у фонтана и решил оставить себе.

— На него завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, и вину волгодончанина признают, то ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.