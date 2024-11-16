Уголовное дело возбудили из-за просевшей пятиэтажки в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено из-за просевшего фундамента пятиэтажки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Так, вечером 15 ноября стало известно, что дом № 16 по улице Кирова в Автозаводском районе экстренно расселяют. Как оказалось, фундамент здания просел из-за прорыва теплотрассы, проходящей по подвалу здания. Сильнее всего пострадал фундамент четвертого подъезда.
— В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании и иных учреждений, обслуживающих дом, — сообщает ведомство.
Следователи выезжали на место происшествия, проводили осмотр и опрашивали местных жителей. Расследование дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» продолжается.
Напомним, 3 ноября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода обрушилась стена жилого дома на восемь квартир. Как сообщили в районной администрации, из здания были эвакуированы 18 человек. Жителям предложили на время переселиться в маневренный фонд.
Как выяснилось позже, жильцы дома 16 лет подряд жаловались на его неудовлетворительное состояние. Все это время они считали его непригодным для жизни, однако здание 1959 года постройки по какой-то причине отказывались признавать аварийным.