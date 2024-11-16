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Что известно об обрушении кровли на шахте в Кузбассе

Повторный горный удар произошел в шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области, где под завалами находится один из горняков. Поиски приостановлены, сообщили в МЧС РФ.

Источник: ТАСС

Двое горнорабочих оказались под завалами после обрушения кровли на отметке −320 м. Одного из горняков подняли на поверхность, ему оказывается медицинская помощь, сообщили ТАСС в экстренных службах.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Подробности ЧП

В ночь на 16 ноября на шахте «Таштагольская» АО «Евраз ЗСМК» в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли.

Как сообщили журналистам в региональной прокуратуре, это стало следствием подземного толчка с энергетическим классом 5,4.

В устранении последствий обрушения принимали участие 25 человек и 5 единиц техники.

Позднее в шахте произошел повторный горный удар. Спасатели отошли на безопасное расстояние, работы приостановили.

Информация о пострадавших

Двое горнорабочих оказались под завалами. Одного из горняков подняли на поверхность, ему оказали медицинскую помощь.

Реакция властей и правоохранителей

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.

несчастный случай
МЧС