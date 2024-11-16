Что известно об обрушении кровли на шахте в Кузбассе

Двое горнорабочих оказались под завалами после обрушения кровли на отметке −320 м. Одного из горняков подняли на поверхность, ему оказывается медицинская помощь, сообщили ТАСС в экстренных службах.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Подробности ЧП
В ночь на 16 ноября на шахте «Таштагольская» АО «Евраз ЗСМК» в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли.
Как сообщили журналистам в региональной прокуратуре, это стало следствием подземного толчка с энергетическим классом 5,4.
В устранении последствий обрушения принимали участие 25 человек и 5 единиц техники.
Позднее в шахте произошел повторный горный удар. Спасатели отошли на безопасное расстояние, работы приостановили.
Информация о пострадавших
Двое горнорабочих оказались под завалами. Одного из горняков подняли на поверхность, ему оказали медицинскую помощь.
Реакция властей и правоохранителей
Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.