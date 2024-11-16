Тандем Почты России и ФСБ: телефонные аферисты дурят граждан по новой схеме

«Сотрудник почты» заявляет собеседнику, что на его имя якобы пришло заказное письмо, которое нужно получить лично в отделении, но для удобства абонента ему могут выслать некое уведомление, чтобы не тратить время на заполнение бланка у почтового оператора. Уведомление обещают прислать на почтовый или электронный адрес, для оформления заявки абонент должен назвать проверочный код из SMS. На самом деле код, естественно, является кодом доступа в личный кабинет банковского сервиса или портала государственных и муниципальных услуг.