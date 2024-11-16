Тандем Почты России и ФСБ: телефонные аферисты дурят граждан по новой схеме

«Сотрудник почты» заявляет собеседнику, что на его имя якобы пришло заказное письмо, которое нужно получить лично в отделении, но для удобства абонента ему могут выслать некое уведомление, чтобы не тратить время на заполнение бланка у почтового оператора. Уведомление обещают прислать на почтовый или электронный адрес, для оформления заявки абонент должен назвать проверочный код из SMS. На самом деле код, естественно, является кодом доступа в личный кабинет банковского сервиса или портала государственных и муниципальных услуг.
Если собеседник понимает, что его «обрабатывают» мошенники, и прерывает разговор, ему звонят уже якобы из МВД или ФСБ с заявлением, что силовикам известно о недавнем звонке телефонных аферистов под видом Почты России, и в результате этого звонка учётная запись жертвы оказалась взломана. Для защиты данных нужно назвать специальный код, который пришлёт ведомство, и с помощью этого кода уже на самом деле осуществляется взлом аккаунта жертвы.
О такой схеме рассказал в беседе с корреспондентом агентства «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он предупредил, что мошенники, получившие таким образом доступ к конфиденциальным данным жертвы, могут не только оформить на неё кредит, но и присвоить её недвижимость.
Ранее сообщалось о новом подходе к стандартным мошенническим схемам типа «Мамонт» (обман при продаже или дарении товара или услуги) и распространению фишинговых ссылок. Аферисты проникают в домовые и районные чаты и ищут жертв там. Поскольку подобные чаты воспринимаются пользователями как безопасное киберпространство, где «все свои», бдительность в общении люди теряют.