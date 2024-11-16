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В Красноярском крае за сутки потушили 21 пожар

В МЧС дали сводку о произошедших за сутки пожарах.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за сутки потушили 21 пожар. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

Из крупных пожаров в МЧС отметили возгорание в СНТ «Сапфир» Емельяновского района. Там огнем повреждены 2 дома на площади 100 кв. метров. В тушении участвовали 14 человек и 4 единицы техники.

В селе Холмогорское Шарыповского района загорелась кровля цеха по обработке древесины на площади 375 кв. метров.

А в Лесосибирске произошел пожар в квартире по улице Заводская. Повреждены потолочное перекрытие и чердак на площади 70 кв. метров.

Пострадавших не было. Основные причины пожаров — нарушение правил обращение с печами и неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске сгорел пассажирский автобус.

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