Пьяным угнал такси и врезался в столб: житель Казахстана попался сразу на нескольких преступлениях в Троицке

В Троицке пьяный житель Казахстана угнал автомобиль такси и врезался на ней в столб. При этом мужчина сбежал с места преступления. Полицейским удалось найти его, благодаря отпечаткам пальцев на оставленном в машине телефоне.
Оказалось, что 44-летний мужчина много выпил с друзьями и захотел покататься на авто. Тогда он пошел на стоянку таксопарка и стал дергать дверные ручки машин, чтобы найти незапертую. Так он и нашел ту самую «Ладу гранту».
Но уехал он недалеко — до ближайшего столба. А когда понял, что натворил, сбежал. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
— Найденный в салоне телефон не принадлежал подозреваемому. Он пояснил, что нашел его на улице, но вместо того, чтобы обратиться в полицию или попытаться найти владельца, оставил себе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
Мужчину не стали арестовывать. Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.