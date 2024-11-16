Пьяным угнал такси и врезался в столб: житель Казахстана попался сразу на нескольких преступлениях в Троицке

Оказалось, что 44-летний мужчина много выпил с друзьями и захотел покататься на авто. Тогда он пошел на стоянку таксопарка и стал дергать дверные ручки машин, чтобы найти незапертую. Так он и нашел ту самую «Ладу гранту».