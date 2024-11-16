В Приморье 14-летний подросток утонул, провалившись под тонкий лёд на озере

Ситуация произошла на фоне резких перепадов температуры, из-за которых лед стал ненадежным. МЧС России вновь напоминает о правилах безопасности: не отпускать детей на лед без присмотра, не выходить на тонкий лед, а также не забывать об опасности промоин, которые могут быть скрыты под снегом. Важно рассказать детям о рисках, связанных с ледяной водой, и, если вы заметили детей на льду, немедленно предупредить их и помочь уйти с водоема.