В Приморье 14-летний подросток утонул, провалившись под тонкий лёд на озере

Мальчик четырнадцати лет погиб на озере Луговое в Пограничном округе Приморья. Вечером 15 ноября он провалился под тонкий лед. Как сообщает Telegram-канал «МЧС Приморского края», трагедия произошла на водоеме, который, несмотря на то, что полностью покрыт льдом, остается опасным из-за потепления последних дней.
Местные жители, увидев тонущего подростка, поспешили на лодке к месту происшествия. Они смогли достать тело и доставить его на берег, но помочь уже было невозможно.
Ситуация произошла на фоне резких перепадов температуры, из-за которых лед стал ненадежным. МЧС России вновь напоминает о правилах безопасности: не отпускать детей на лед без присмотра, не выходить на тонкий лед, а также не забывать об опасности промоин, которые могут быть скрыты под снегом. Важно рассказать детям о рисках, связанных с ледяной водой, и, если вы заметили детей на льду, немедленно предупредить их и помочь уйти с водоема.