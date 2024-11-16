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На Чукотке спасли моряка с тяжелой травмой с нефтяного танкера

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера «Остен» в Анадырском заливе, сообщили в «Ростехе».

«Санавиация “Ростеха” спасла моряка с тяжелой травмой руки… Благодаря “воздушной скорой” пациента оперативно доставили в больницу. Мужчина получил травму пальцев руки на судне во время шторма. В момент происшествия танкер находился в Анадырском заливе у берегов Чукотки», — говорится в сообщении.

Операция по спасению длилась два часа. За это время вертолет Ми-8 службы санитарной авиации долетел до судна, поднял пострадавшего с помощью лебедочной грузовой системы на борт и доставил его в больницу на Чукотке.

несчастный случай