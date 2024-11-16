На Чукотке спасли моряка с тяжелой травмой с нефтяного танкера

«Санавиация “Ростеха” спасла моряка с тяжелой травмой руки… Благодаря “воздушной скорой” пациента оперативно доставили в больницу. Мужчина получил травму пальцев руки на судне во время шторма. В момент происшествия танкер находился в Анадырском заливе у берегов Чукотки», — говорится в сообщении.
Операция по спасению длилась два часа. За это время вертолет Ми-8 службы санитарной авиации долетел до судна, поднял пострадавшего с помощью лебедочной грузовой системы на борт и доставил его в больницу на Чукотке.