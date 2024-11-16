Под Ростовом семья осталась без дома из-за неисправного дымохода

В поселке Ковалевка Ростовской области случился серьезный пожар в частном секторе. На улице 2-ой Вишневой практически дотла сгорел дом. От строения остались лишь обугленные стены. В ту ночь хозяева работали. Перед выходом на смену оставили гореть печь.