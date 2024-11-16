Под Ростовом семья осталась без дома из-за неисправного дымохода

В поселке Ковалевка Ростовской области случился серьезный пожар в частном секторе. На улице 2-ой Вишневой практически дотла сгорел дом. От строения остались лишь обугленные стены. В ту ночь хозяева работали. Перед выходом на смену оставили гореть печь.
Из-за неисправного дымохода вспыхнули потолочные перекрытия на втором этаже. Соседи, заметив огонь, позвонили в экстренные службы, но к тому моменту пламя охватило уже все строение.
— Пожар на 30 квадратных метрах ликвидировали 12 специалистов с помощью трех единиц спецтехники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Похожий случай произошел и в другом районе области. В хуторе Дударевском из-за неисправности дымохода сгорела летняя кухня. Хозяин дома затопил печь и ушел в гости.
— Как выяснили дознаватели МЧС, причиной пожара стали трещины и разрушение кладочного шва дымохода. МЧС России напоминает: не оставляйте затопленную печь без присмотра, держите дымоход в исправном состоянии, не допускай перекаливания печи, — сказали в экстренной службе.