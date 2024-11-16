Новая уловка аферистов: минчанина втянули в мошенническую схему как курьера «для обмена валют»

В столичную милицию обратилась пожилая минчанка. Она поверила, что ее дочь стала виновницей ДТП. За непривлечение родственницы к ответственности пенсионерка передала курьеру аферистов около Br20 тыс. в эквиваленте.



Стражи порядка по горячим следам установили и задержали 34-летнего неработающего минчанина, который забрал деньги у пенсионерки и передал их посреднику. Мужчина рассказал, что в мессенджере нашел подработку. «Работодатель» якобы занимается обменом валют. Минчанину нужно было забирать у граждан наличные и передавать их третьему лицу. Посредник, в свою очередь, должен был зачислить деньги в валюте на определенный счет и выплатить курьеру процент за выполненную услугу. Также заказчик предупредил, что при общении с гражданами необходимо использовать пароль «обмен валюты».



По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.