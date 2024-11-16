Почтальон в Уфе спасла 84-летнюю бабушку, застрявшую головой в батарее

В Уфе неравнодушный почтальон спасла жизнь 84-летней бабушке, сообщает Управление гражданской защиты. Пенсионерка застряла головой в батарее.
Звонок от работницы почты поступил спасателям днем 15 ноября. Она рассказала, что узнала о произошедшем в одной из квартир, когда разносила пенсию.
На место выехали спасатели и позвонили в обслуживающую организацию, чтобы оперативно понизить температуру в батареях. Сотрудникам УГЗ дверь в квартиру открыли двое с виду нетрезвых мужчин, и только через 5 минут настойчивых звонков. Они сказали, что «уже помогли своей матери сами».
Однако спасатели все же зашли в квартиру, и обнаружили бабушку лежащей без сознания на полу возле радиатора. Спасатели оказали помощь, переложили ее с пола на кровать, затем помогли транспортировать до машины скорой.
Со слов ее сыновей, пенсионерка лежала так со вчерашнего дня. С травмами пожилую женщину доставили в больницу.