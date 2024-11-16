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Почтальон в Уфе спасла 84-летнюю бабушку, застрявшую головой в батарее

Пенсионерку отвезли в больницу.

Источник: Управление гражданской защиты г. Уфы

В Уфе неравнодушный почтальон спасла жизнь 84-летней бабушке, сообщает Управление гражданской защиты. Пенсионерка застряла головой в батарее.

Звонок от работницы почты поступил спасателям днем 15 ноября. Она рассказала, что узнала о произошедшем в одной из квартир, когда разносила пенсию.

На место выехали спасатели и позвонили в обслуживающую организацию, чтобы оперативно понизить температуру в батареях. Сотрудникам УГЗ дверь в квартиру открыли двое с виду нетрезвых мужчин, и только через 5 минут настойчивых звонков. Они сказали, что «уже помогли своей матери сами».

Однако спасатели все же зашли в квартиру, и обнаружили бабушку лежащей без сознания на полу возле радиатора. Спасатели оказали помощь, переложили ее с пола на кровать, затем помогли транспортировать до машины скорой.

Со слов ее сыновей, пенсионерка лежала так со вчерашнего дня. С травмами пожилую женщину доставили в больницу.