Почтальон в Уфе спасла 84-летнюю бабушку, застрявшую головой в батарее

На место выехали спасатели и позвонили в обслуживающую организацию, чтобы оперативно понизить температуру в батареях. Сотрудникам УГЗ дверь в квартиру открыли двое с виду нетрезвых мужчин, и только через 5 минут настойчивых звонков. Они сказали, что «уже помогли своей матери сами».