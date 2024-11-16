Шесть человек с начала года погибли в Ростовской области из-за печного оборудования

Спасатели Ростовской области озвучили печальную статистику. По данным ведомства, только за этот год в регионе из-за неисправности печного оборудования произошло 119 пожаров. Они унесли шесть жизней. Три человека пострадали.
Так, накануне, 15 ноября, в Ковалевке из-за сломанного дымохода сгорел частный дом. К счастью, обошлось без жертв.
— Регулярно проверяйте печь на наличие трещин и заделывайте их, вовремя проводите побелку, прочистите дымоход от сажи для хорошей тяги, не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, топите печь не более полутора часов 3−4 раза в день, — сказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.