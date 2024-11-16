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«Обнаружили лежащей без сознания на полу»: в Уфе благодаря почтальону спасли пожилую женщину

В Уфе почтальон спасли жизнь застрявшей в батарее 84-летней пенсионерке.
Источник: Управление гражданской защиты г. Уфы

В Уфе почтальон спасли жизнь 84-летней пенсионерке. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Инцидент произошел днем 15 ноября. В службу спасения позвонила почтальон. Она рассказала, что когда разносила пенсию, увидела в одной из квартир пожилую женщину, которая застряла головой в отопительной батарее.

На место происшествия выехала спасатели и коммунальщики. Сразу попасть в квартиру с пенсионеркой сотрудники экстренной службы не смогли. Только через пять минут дверь им открыли двое пьяных мужчин. Они сказали, что «уже помогли своей матери сами».

— Сотрудники все равно решили проверить и обнаружили бабушку лежащей без сознания на полу возле радиатора. Спасатели оказали ей помощь, переложили с пола на кровать, затем помогли транспортировать до машины службы «03», — передали в УГЗ. — С травмами пожилую женщину доставили в больницу.

Как сказали сыновья пострадавшей, пенсионерка лежала у батареи еще с предыдущего дня.

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