«Обнаружили лежащей без сознания на полу»: в Уфе благодаря почтальону спасли пожилую женщину

На место происшествия выехала спасатели и коммунальщики. Сразу попасть в квартиру с пенсионеркой сотрудники экстренной службы не смогли. Только через пять минут дверь им открыли двое пьяных мужчин. Они сказали, что «уже помогли своей матери сами».