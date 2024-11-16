«Любящий отец и профессионал»: семья работника МЧС из Башкирии поделилась секретами сплоченности и взаимопонимания

В небольшом башкирском селе Миништы живет человек, который олицетворяет собой настоящую силу духа и стойкость. Ранис Фазлиахметов — водитель пожарного автомобиля 18 пожарно-спасательного отряда МЧС по Башкирии. Коллеги мужчину называют «любящим отцом, профессионалом своего дела и просто добрым человеком». Мужчина является для всех примером для подражания и как профессионал, и как хороший семьянин.
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ.
За плечами Раниса Фазлиахметова 24 года службы в противопожарной службе. Ранис уже 30 лет женат и вырастил пятерых детей. Семья Фазлиахметовых — это не просто ячейка общества, а настоящая команда, которая прошла через множество испытаний. За годы совместной жизни они научились делить как радости, так и трудности. Одними из самых ярких моментов для Раниса стали рождение детей. Мужчина с супругой Гульнарой вырастили трех дочерей и двух сыновей, и каждый из них — это отдельная история любви и заботы. Старшая дочь Динара уже сама стала мамой и с гордостью перенимает родительский опыт, чтобы передать всю заботу и любовь новому поколению. Она не только учится быть хорошей матерью, но и продолжает традиции, заложенные в семье.
Ранис Фазлиахметов 24 года служит в противопожарной службе. Фото: МЧС России по РБ.
Сыновья Денис и Рамазан, несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, очень близки. Они активно помогают родителям в воспитании младших сестер — Дианы и Индиры. Девочки еще учатся в школе и только-только планируют свое будущее. Эта сплоченность и взаимопомощь — залог их крепкой семейной жизни. Многодетная семья не только радует своих близких, но и была удостоена медали «Материнская слава» и диплома общественной награды «Отцовская доблесть».
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА.
В 2021 году семья Фазлиахметовых столкнулась с одним из самых страшных испытаний. Во время дежурства Ранис получил сообщение о пожаре на улице Пионерская в родном поселке. С ужасом он осознал, что речь идет о его собственном доме, где находились его жена и пятеро детей. Удар молнии стал причиной возгорания, и в тот момент, когда Ранис мчался на помощь, он переживал за своих близких. К счастью, из-за грозы никто в доме не спал, и семья успела выбежать на улицу еще до того, как огонь охватил полностью здание.
Мужчина пользуется уважением коллег и знакомых. Фото: МЧС России по РБ.
Никто не пострадал, но дом и все вещи сгорели. Это был настоящий шок для семьи, но они не сломались. Вместе с коллегами и друзьями они смогли восстановить свое жилье и вернуться к нормальной жизни. Сегодня, оглядываясь назад, Ранис с благодарностью вспоминает о поддержке, которую они получили в трудные времена. И действительно, несмотря на все испытания, жизнь продолжается. Семья вновь обрела свой уют и тепло, а Ранис продолжает выполнять свою работу с гордостью, зная, что его семья — это его главная опора. Благодаря мощной поддержке семья смогла быстро восстановить разрушенный пожаром дом, и мужчина не устает благодарить за всестороннюю помощь всех, кто не бросил их в трудные времена.
СПОРТ И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ.
Глава семейства с гордостью делится своими увлечениями и традициями. Зимой Фазлиахметовы собираются на склонах гор, где вместе катаются на лыжах. Это не просто занятие спортом, а целый ритуал, который позволяет им наслаждаться свежим воздухом и активным отдыхом.
Праздники в семье Фазлиахметовых — это особое время. Все собираются вместе, чтобы отпраздновать важные события и просто провести время в кругу близких. У Раниса Рашитовича уже трое внуков и одна внучка, в которых любящие дедушка и бабушка души не чают и которые с удовольствием участвуют в семейных активностях и перенимают любовь к спорту от своих родителей и дедушки. Спорт для них — это не только способ поддерживать физическую форму, но и важный элемент их семейной культуры.