Житель Дзержинска хотел купить рыбу в Тик-Токе, а потерял 300 рублей

Житель находящегося под Минском города Дзержинска хотел купить рыбу в Тик-Токе, а потерял 300 рублей. Про детали произошедшего рассказал ресурс dzr.by. Некоторое время назад, 11 ноября 2024 года, 44-летний житель Дзержинска заинтересовался обнаруженной им в Тик-Токе группой по продаже морепродуктов. Мужчина списался с продавцами, те согласились выполнить его заказ, условие было единственным и простым: стопроцентная предоплата. Заинтересованный покупатель перевел на указанную продавцом банковскую карту 300 белорусских рублей, после чего стал ждать доставки. Увы, уже через несколько дней он понял, что попался на удочку мошенников, после чего обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, псевдопродавцов ищет милиция.