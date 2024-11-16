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Пропавшую девушку нашли мертвой в Алматы

В Алматы вечером 26 октября пропала 30-летняя Айгерим Супатаева. К сожалению, девушку обнаружили мертвой. Печальную весть сообщили волонтеры, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

По информации волонтеров, Айгерим Супатаева 26 октября около 21.00 ушла из дома в Медеуском районе Алматы и пропала. Тело девушки якобы обнаружили 10 ноября.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей», — отметили волонтеры. В.

ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что тело молодой женщины было обнаружено 30 октября в одном из домов Алмалинского района без признаков насильственной смерти.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

несчастный случай