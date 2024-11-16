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Один человек погиб и три ребенка пострадали в жутком ДТП в Брестской области

В ДТП на Брестчине: один человек погиб и четыре, в том числе три ребенка, пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП произошло в Брестской области, как сообщили в милиции, произошло оно около 8 утра в субботу, 16 ноября 2024 года в Ивацевичском районе.

По предварительным данным, 61-летний житель Гомельщины, который находился за рулем грузовика марки Mercedes, на 149 км автодороги «Брест-Минск-граница РФ» при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным Audi. Легковушкой управлял 60-летний мужчина, житель Березы.

Он погиб на месте, в Audi, увы, были и пассажиры: 32-летняя женщина-пассажир и трое детей (1, 9 и 11 лет). Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее мы писали о том, что в Минске перестали работать все сервисы проката самокатов (тут про это).