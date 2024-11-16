Информация об обнаружении утонувшего человека в болотистой местности возле деревни Качки Свислочского района поступила спасателям 15 ноября в 16.05.
Работники МЧС извлекли из воды утонувшего мужчину. Его личность устанавливается.
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в болоте в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация об обнаружении утонувшего человека в болотистой местности возле деревни Качки Свислочского района поступила спасателям 15 ноября в 16.05.
Работники МЧС извлекли из воды утонувшего мужчину. Его личность устанавливается.