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Мужчина утонул в болоте в Свислочском районе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в болоте в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация об обнаружении утонувшего человека в болотистой местности возле деревни Качки Свислочского района поступила спасателям 15 ноября в 16.05.

Работники МЧС извлекли из воды утонувшего мужчину. Его личность устанавливается.

несчастный случай