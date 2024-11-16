В Каменске-Уральском мужчина поджег себя, узнав об уходе жены

По предварительной информации, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, на такой шаг он решился, узнав, что от него уходит супруга, рассказал подробности глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.