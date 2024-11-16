В Каменске-Уральском мужчина поджег себя, узнав об уходе жены

Мужчина получил ожоги тела и был госпитализирован.
ЧП произошло минувшим вечером на улице Средняя.
По предварительной информации, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, на такой шаг он решился, узнав, что от него уходит супруга, рассказал подробности глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчина получил ожоги 3% тела. Скорая доставила пострадавшего в городскую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.
Как сообщалось ранее, жителя Ревды обвиняют в поджоге машины и дома супруги, которую он выгнал.
Мужчина пришел в офис супруги, которая работает детским логопедом. Изрезал ножом диван, распылил на мебель краску, написал нецензурные слова.
Затем облил бензином и сжег автомобиль жены Chevrolet Cruze, а также принадлежавший ей садовый домик.