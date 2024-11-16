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Делал ремонт и решил обокрасть заказчика. Суд вынес приговор строителю

Во время ремонта в квартире в Минске строитель нашел у хозяев жилья шкатулку с драгоценностями и похитил ее, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.

Кроме ювелирных украшений 46-летний мужчина вынес из квартиры 650 евро и $60, а также две бутылки коньяка и банку икры.

Хозяин жилья заметил пропажу имущества и обратился в милицию. Общий ущерб составил почти Br16 600.

Злоумышленник успел сдать в ломбард два кольца и потратить вырученные за них деньги. Другие украшения мужчина подарил подруге.

Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело. Известно, что он официально нигде не работает. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за подобное же преступление. Суд приговорил его к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 4 года и 6 месяцев.