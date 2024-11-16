Делал ремонт и решил обокрасть заказчика. Суд вынес приговор строителю

Кроме ювелирных украшений 46-летний мужчина вынес из квартиры 650 евро и $60, а также две бутылки коньяка и банку икры.



Хозяин жилья заметил пропажу имущества и обратился в милицию. Общий ущерб составил почти Br16 600.



Злоумышленник успел сдать в ломбард два кольца и потратить вырученные за них деньги. Другие украшения мужчина подарил подруге.



Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело. Известно, что он официально нигде не работает. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за подобное же преступление. Суд приговорил его к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 4 года и 6 месяцев.