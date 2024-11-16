Кроме ювелирных украшений 46-летний мужчина вынес из квартиры 650 евро и $60, а также две бутылки коньяка и банку икры.
Хозяин жилья заметил пропажу имущества и обратился в милицию. Общий ущерб составил почти Br16 600.
Злоумышленник успел сдать в ломбард два кольца и потратить вырученные за них деньги. Другие украшения мужчина подарил подруге.
Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело. Известно, что он официально нигде не работает. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за подобное же преступление. Суд приговорил его к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 4 года и 6 месяцев.
Делал ремонт и решил обокрасть заказчика. Суд вынес приговор строителю
Во время ремонта в квартире в Минске строитель нашел у хозяев жилья шкатулку с драгоценностями и похитил ее, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.
Кроме ювелирных украшений 46-летний мужчина вынес из квартиры 650 евро и $60, а также две бутылки коньяка и банку икры.