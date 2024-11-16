В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков

Авария произошла в районе села Приятное Свидание, столкнулись два грузовых автомобиля Volvo и Hyundai.
«В результате аварии водитель Hyundai оказался зажат в салоне авто. Водитель второго транспортного средства не пострадал», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи.
Кроме того, спасатели приняли необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожного инцидента.
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в четверг на Кубани. Водитель КамАЗа при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.