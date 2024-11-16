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В Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Водитель оказался зажат в кузове машины в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Авария произошла в районе села Приятное Свидание, столкнулись два грузовых автомобиля Volvo и Hyundai.

«В результате аварии водитель Hyundai оказался зажат в салоне авто. Водитель второго транспортного средства не пострадал», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи.

Кроме того, спасатели приняли необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожного инцидента.

Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в четверг на Кубани. Водитель КамАЗа при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.