Обского депутат Дарвина отправили в СИЗО

Депутата горсовета Оби Андрея Дарвина отправили в СИЗО. Напомним, он предлагал бизнесмену, который стал фигурантом уголовного дела, помощь. За свои услуги просил шесть миллионов рублей.
По ходатайству следствия депутата заключили под стражу до 15 января 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.
«Постановление не вступило в законную силу», — сообщили в Железнодорожном районном суде.
46-летний Андрей Дарвин в горсовете Оби возглавляет фракцию «Единой России», является членом партии. Входит в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки.