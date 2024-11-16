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Обского депутат Дарвина отправили в СИЗО

Андрея Дарвина подозревают в получении взятки.

Депутата горсовета Оби Андрея Дарвина отправили в СИЗО. Напомним, он предлагал бизнесмену, который стал фигурантом уголовного дела, помощь. За свои услуги просил шесть миллионов рублей.

По ходатайству следствия депутата заключили под стражу до 15 января 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

«Постановление не вступило в законную силу», — сообщили в Железнодорожном районном суде.

46-летний Андрей Дарвин в горсовете Оби возглавляет фракцию «Единой России», является членом партии. Входит в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки.