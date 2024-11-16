Подозреваемого в нападении на участника СВО таксиста задержали

По данным следствия, 12 ноября водитель «Яндекс такси» из-за малозначительного повода напал на пассажира, являющегося участником СВО и имеющим ампутацию пальцев правой ноги. Подозреваемый выбросил костыли пассажира из автомобиля, после чего вытолкнул мужчину с заднего сиденья, а затем прыгнул ему на поврежденную ногу и уехал.