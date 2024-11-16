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Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии выросло до 171

Шесть человек были госпитализированы.

Источник: Аргументы и факты

Число пострадавших от отравления в столовой школы № 4 в Новочебоксарске выросло до 171 человека, сообщает минздрав Чувашии.

Шестеро пострадавших были госпитализированы.

«Шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров.

В региональном СК возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к массовому заболеванию.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли продукты с просроченным сроком годности. В ближайшее время их направят на бактериологическое исследование.

Ранее сообщалось, что в день происшествия дети ели плов, после которого одни почувствовали себя плохо, а другие не заметили никаких изменений.

несчастный случай