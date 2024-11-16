Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово

Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ «Чигасово» Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя.
«Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в пресс-службе.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар произошел в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, среди пострадавших — три ребенка. Как сообщал Иванов, дети отравились угарным газом.
По данным Минздрава Подмосковья, всего при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС РФ, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.