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Медики рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в Одинцово

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состояние пятерых госпитализированных после пожара в Одинцово, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.

Источник: © РИА Новости

Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ «Чигасово» Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя.

«Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в пресс-службе.

В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар произошел в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, среди пострадавших — три ребенка. Как сообщал Иванов, дети отравились угарным газом.

По данным Минздрава Подмосковья, всего при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС РФ, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.

несчастный случай
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