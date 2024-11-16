Девятилетний мальчик и трое взрослых пострадали в ДТП с маршрутками в Воронеже

15 ноября на Ленинском проспекте в Воронеже столкнулись два маршрутных автобуса. Пострадали четверо пассажиров, среди которых 9-летний ребенок. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
Авария произошла в 10:05 возле дома № 172/1. По предварительным данным, 59-летний водитель ПАЗа «Вектор Некст», следующего по маршруту № 10, ехал со стороны улицы Зои Космодемьянской в сторону улицы Землячки. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ПАЗом № 60, которым управлял 29-летний местный житель.
В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров: местные жительницы в возрасте 39, 45 и 65 лет, а также 9-летний ребенок. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.