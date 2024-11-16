Девятилетний мальчик и трое взрослых пострадали в ДТП с маршрутками в Воронеже

Авария произошла в 10:05 возле дома № 172/1. По предварительным данным, 59-летний водитель ПАЗа «Вектор Некст», следующего по маршруту № 10, ехал со стороны улицы Зои Космодемьянской в сторону улицы Землячки. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ПАЗом № 60, которым управлял 29-летний местный житель.