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Подростку, пнувшему в грудь школьницу в Нижних Сергах, предъявили обвинение

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка-мигранта, пнувшему с разбегу школьницу в Нижних Сергах.

14-летнему ученику грозит до семи лет лишения свободы по статье УК РФ о хулиганстве группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, утром 11 ноября обвиняемый, находясь в коридоре 3-го этажа школы, из хулиганских побуждений подпрыгнул и с силой ударил ногой в грудь девочку, причинив ей телесные повреждения.

В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также продолжается расследование дела о халатности со стороны должностных лиц школы. Следователи дадут правовую оценку их действиям.

«По поручению руководства следственного управления оба уголовных дела (о хулиганстве и халатности) переданы для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Ранее в школе Белоярского района Свердловской области ученик первого класса воткнул в плечо приятеля карандаш.

СК