Подростку, пнувшему в грудь школьницу в Нижних Сергах, предъявили обвинение

14-летнему ученику грозит до семи лет лишения свободы по статье УК РФ о хулиганстве группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, утром 11 ноября обвиняемый, находясь в коридоре 3-го этажа школы, из хулиганских побуждений подпрыгнул и с силой ударил ногой в грудь девочку, причинив ей телесные повреждения.
В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Также продолжается расследование дела о халатности со стороны должностных лиц школы. Следователи дадут правовую оценку их действиям.
«По поручению руководства следственного управления оба уголовных дела (о хулиганстве и халатности) переданы для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Ранее в школе Белоярского района Свердловской области ученик первого класса воткнул в плечо приятеля карандаш.