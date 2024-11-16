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В Приднестровье задержали сбежавшего из-под стражи бывшего майора милиции: Он жестоко расправился со своей бабушкой

Вячеслава Осадчего подозревают не только в убийстве, но и в ещё нескольких преступлениях.

Источник: МВД Приднестровья

Приднестровские паблики ообщают что в Тирасполе в районе Бородинки был задержан бывший майор милиции Вячеслав Осадчий, который будучи действующим сотрудником МВД в звании майор зверски убил бабушку. Осадчий совершил побег из-под стражи и был объявлен в розыск.

Напомним, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления Осадчий Вячеслав Вячеславович совершил побег из-под стражи 13 ноября около 4 часов утра.

6 февраля в Тирасполе преступник зарезал 76-летнюю бабушку в ее квартире, соседи услышали крики и вызвали милицию. Подозреваемый в убийстве — Осадчий. Он был задержан на следующий же день. Дело передано в суд 1 ноября.

Его подозревают не только в убийстве, но и в ещё нескольких преступлениях. На подозреваемого заведено 5 уголовных дел. Среди них ещё — разбой, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и незаконный оборот оружия.

Дело Осадчего рассматривает Верховный суд. Ему грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок.