В Приднестровье задержали сбежавшего из-под стражи бывшего майора милиции: Он жестоко расправился со своей бабушкой

Приднестровские паблики ообщают что в Тирасполе в районе Бородинки был задержан бывший майор милиции Вячеслав Осадчий, который будучи действующим сотрудником МВД в звании майор зверски убил бабушку. Осадчий совершил побег из-под стражи и был объявлен в розыск.
Напомним, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления Осадчий Вячеслав Вячеславович совершил побег из-под стражи 13 ноября около 4 часов утра.
6 февраля в Тирасполе преступник зарезал 76-летнюю бабушку в ее квартире, соседи услышали крики и вызвали милицию. Подозреваемый в убийстве — Осадчий. Он был задержан на следующий же день. Дело передано в суд 1 ноября.
Его подозревают не только в убийстве, но и в ещё нескольких преступлениях. На подозреваемого заведено 5 уголовных дел. Среди них ещё — разбой, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и незаконный оборот оружия.
Дело Осадчего рассматривает Верховный суд. Ему грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок.