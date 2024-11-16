В Ростове почти месяц ищут мужчину, который вышел из дома и пропал

В Ростове-на-Дону поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о том, что с конца октября нет известий об Илье Борванове. 29-летний мужчина вышел из дома по делам, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Активисты просят помочь в розыске Ильи. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».
Активисты просят людей, которые знают, где может находиться ростовчанин, сообщить эту информацию.
Рост мужчины примерно 185 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза зелено-карие.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» писала о пропавшем 16-летнем юноше. Подросток вышел из дома 5 сентября и с тех пор на связь не выходил. Его искали почти два месяца. 13 ноября стало известно, что ростовчанин погиб.