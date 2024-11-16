Поезд сбил пенсионера в Барановичах

Несчастный случай произошел утром 16 ноября на железнодорожной станции. Предварительно известно, что перед движущимся поездом железнодорожные пути успели перейти несколько человек. Мужчина шел позади и не услышал сигналы машиниста, поскольку испытывал проблемы со слухом.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета выяснит все обстоятельства. Особое внимание правоохранители уделят причинам и условиям, из-за которых случилась трагедия.