Несчастный случай произошел утром 16 ноября на железнодорожной станции. Предварительно известно, что перед движущимся поездом железнодорожные пути успели перейти несколько человек. Мужчина шел позади и не услышал сигналы машиниста, поскольку испытывал проблемы со слухом.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета выяснит все обстоятельства. Особое внимание правоохранители уделят причинам и условиям, из-за которых случилась трагедия.
Поезд сбил пенсионера в Барановичах
16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах под колесами поезда погиб 84-летний мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Несчастный случай произошел утром 16 ноября на железнодорожной станции. Предварительно известно, что перед движущимся поездом железнодорожные пути успели перейти несколько человек. Мужчина шел позади и не услышал сигналы машиниста, поскольку испытывал проблемы со слухом.