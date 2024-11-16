Четыре человека пострадали в ДТП под Самарой

На трассе Самара — Большая Черниговка столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека. Они госпитализированы.
На месте аварии работали сотрудники ПСЧ 132 противопожарной службы Самарской области.
В пятницу, 15 ноября, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
На трассе Самара — Большая Черниговка столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека. Они госпитализированы.
На месте аварии работали сотрудники ПСЧ 132 противопожарной службы Самарской области.