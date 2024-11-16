Олбани
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники атаковали дом в Шебекино

БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали производственное предприятие и четырехквартиный дом в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома — выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Грузское Борисовского района в результате двух атак дронов-камикадзе на территории частного домовладения посечён гараж, а также автомобиль.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил руководитель региона.