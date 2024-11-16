Беспилотники атаковали дом в Шебекино

«В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома — выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Грузское Борисовского района в результате двух атак дронов-камикадзе на территории частного домовладения посечён гараж, а также автомобиль.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил руководитель региона.