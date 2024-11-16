Защита семьи Копайгородских обжалует арест 30 объектов недвижимости

Мещанский суд Москвы наложил арест на более чем 30 объектов недвижимости. Активы принадлежат семье Копайгородских, среди них квартиры, земельные участки и дома, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Геленджике, Краснодаре и Сочи (Краснодарский край). Арест ввели на три месяца, до 15 февраля 2025 года.