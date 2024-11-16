Защита семьи Копайгородских обжалует арест 30 объектов недвижимости

Защита супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской заявила о намерении обжаловать все аресты, наложенные на имущество семьи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «РИА Новости» (18+).
Мещанский суд Москвы наложил арест на более чем 30 объектов недвижимости. Активы принадлежат семье Копайгородских, среди них квартиры, земельные участки и дома, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Геленджике, Краснодаре и Сочи (Краснодарский край). Арест ввели на три месяца, до 15 февраля 2025 года.
Как сообщало информагентство ранее, бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, покинувшего свой пост весной 2024 года и отправившегося в зону СВО, задержали в сентябре и арестовали до середины февраля 2025 года по обвинению в растрате.
Также в ноябре под арест попала и его супруга, Янина Копайгородская, обвиняемая в соучастии к растрате 3,7 млн рублей, связанной с присвоением земельных участков. Она свою вину отрицает.