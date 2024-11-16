Мальчиков 10 и 12 лет сбили на переходе в Нижнем Новгороде

Двух мальчиков десяти и двенадцати лет сбила машина в Нижнем Новгороде на улице Плотникова, в района дома № 3.
Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
Авария случилась вечером 15 ноября, ориентировочно около 17 часов. Дети шли по пешеходному переходу, он регулируемый.
Как уточняет ГИБДД, наезд на пешеходов совершил автомобиль ВАЗ. Дети оказались в больнице с травмами, характер и тяжесть травм не уточняется.
Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее мы сообщали, что водитель легкового автомобиля устроил смертельное ДТП на скоростной страссе М-12 «Восток» в Нижегородской области, решив показать пассажирке, что автомобилем можно управлять без рук на руле.