Омич решил сменить газовый счетчик и потерял более млн рублей

В омской полиции рассказали об очередном способе дистанционного обмана омичей — на этот раз аферисты разыграли с жертвой сценарий «замена газового счетчика».
Потерпевшим стал 47-летний житель Кировского округа. В полиции мужчина рассказал, что на его телефонный номер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником газовой службы. Он заявил, что омичу необходимо срочно заменить газовый счетчик. А для этого — встать на очередь, продиктовав «сотруднику» код из СМС.
Мужчина так и сделал, а спустя некоторое время, обнаружил, что не может войти в свой личный кабинет на Госуслугах. Следом за липовым работником газовой службы мужчине позвонил такой же из Росфинмониторинга. Заявил, что абоненту взломали личный кабинет в Госуслугах и чтобы защитить свои сбережения от мошенников, ему необходимо перевести деньги на некий безопасный счет.
Омич поверил мошенникам, выполнил их инструкции и потерял 1, 3 миллиона рублей. В полиции завели уголовное дело, ведется расследование. В целом только за минувшие сутки, 15 ноября, в Омске было совершено 13 дистанционных мошенничеств.
Напомним, ранее мы писали о похожей схеме обмана, в которой мошенники претворяются сотрудниками энергосбыта.