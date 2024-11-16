Омич решил сменить газовый счетчик и потерял более млн рублей

Мужчина так и сделал, а спустя некоторое время, обнаружил, что не может войти в свой личный кабинет на Госуслугах. Следом за липовым работником газовой службы мужчине позвонил такой же из Росфинмониторинга. Заявил, что абоненту взломали личный кабинет в Госуслугах и чтобы защитить свои сбережения от мошенников, ему необходимо перевести деньги на некий безопасный счет.