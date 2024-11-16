Строящийся многоэтажный дом загорелся в Екатеринбурге

Загорелись гидроизоляция и дренаж на цокольном этаже здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар распространился на площади 20 квадратных метров. На место выезжали 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.
«Возгорание потушено населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на первом этаже дома № 7 на улице Умельцев, в котором расположено общежитие. Дым распространился до седьмого этажа девятиэтажного здания. Было эвакуировано 37 человек. Пострадавших нет.