Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строящийся многоэтажный дом загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утром 16 ноября произошел пожар в строящемся 25-этажном доме на улице Щербакова.

Загорелись гидроизоляция и дренаж на цокольном этаже здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар распространился на площади 20 квадратных метров. На место выезжали 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

«Возгорание потушено населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на первом этаже дома № 7 на улице Умельцев, в котором расположено общежитие. Дым распространился до седьмого этажа девятиэтажного здания. Было эвакуировано 37 человек. Пострадавших нет.

пожары