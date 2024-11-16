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В Ростове после драки в спальном микрорайоне мужчина попал в реанимацию

Очевидцы рассказали о потасовке у подъезда одной из ростовских многоэтажек.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на улице Лелюшенко, подрались две компании, рассказали в социальных сетях свидетели конфликта. По словам очевидцев, у подъезда одного из домов стояла группа людей. Приятели, по всей видимости, распивали алкоголь.

В это время из дома вышли двое мужчин.

— И сразу начался словесный конфликт. Через пару минут все урегулировали. Но тут самый нетрезвый из компании решил вслед что-то сказать, — говорит свидетель драки.

В итоге потасовка вспыхнула с новой силой. Со слов ростовчан, один из участников драки получил серьезную травму. Сейчас мужчина в реанимации.

«Комсомольская правда — Ростова-на-Дону» попросила пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области прокомментировать ситуацию. Как только официальный ответ будет предоставлен, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.