В Ростове после драки в спальном микрорайоне мужчина попал в реанимацию

В Ростове-на-Дону, на улице Лелюшенко, подрались две компании, рассказали в социальных сетях свидетели конфликта. По словам очевидцев, у подъезда одного из домов стояла группа людей. Приятели, по всей видимости, распивали алкоголь.
В это время из дома вышли двое мужчин.
— И сразу начался словесный конфликт. Через пару минут все урегулировали. Но тут самый нетрезвый из компании решил вслед что-то сказать, — говорит свидетель драки.
В итоге потасовка вспыхнула с новой силой. Со слов ростовчан, один из участников драки получил серьезную травму. Сейчас мужчина в реанимации.
«Комсомольская правда — Ростова-на-Дону» попросила пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области прокомментировать ситуацию. Как только официальный ответ будет предоставлен, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.