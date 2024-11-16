Пенсионерка из Уфы застряла головой в батарее

Несмотря на это, спасатели все же решили проверить у пожилой женщины, все ли в порядке. Пенсионерка лежавшая на полу возле радиатора, была без сознания, ее доставили в больницу с различными травмами. По словам ее сыновей, она пролежала так довольно долго. Информации о состоянии женщины нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются, передает Telegram-канал управления.