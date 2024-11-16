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Пенсионерка из Уфы застряла головой в батарее

В Уфе 84-летняя пенсионерка застряла головой в батарее. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в городском управлении гражданской защиты.

Источник: Unsplash / CC0

Уточняется, что застрявшую в батарее женщину заметила почтальон. Она сообщила об увиденном в экстренные службы. На место выехали специалисты, чтобы оперативно понизить температуру в батареях.

— Им открыли двое мужчин, предположительно нетрезвые, и сказали, что «уже помогли своей матери сами», — уточнили в управлении гражданской защиты.

Несмотря на это, спасатели все же решили проверить у пожилой женщины, все ли в порядке. Пенсионерка лежавшая на полу возле радиатора, была без сознания, ее доставили в больницу с различными травмами. По словам ее сыновей, она пролежала так довольно долго. Информации о состоянии женщины нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются, передает Telegram-канал управления.

Трехлетняя девочка застряла между стеной и батареей в квартире в Южном Бутове. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

несчастный случай