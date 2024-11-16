«Боялась, что и второй сын будет расти без отца»: Под Ростовом женщина отмечала с мужем день знакомства, а потом убила его

В Таганроге Ростовской области брак, который женщина терпела только ради ребенка, закончился трагедией. 39-летняя мать двоих детей ранила 40-летнего супруга ножом. Через пару дней Семен скончался в больнице. Екатерину приговорили к серьезному тюремному сроку.
«НАШ СЫН ДОЛЖЕН НОСИТЬ МОЮ ФАМИЛИЮ».
И на допросе, и в зале суда женщина подробно расскажет всю историю их семьи. Екатерина была в разводе и одна воспитывала сына. В 2016 году она познакомилась с Семеном. Екатерина думала, что в этот раз точно не ошиблась с выбором мужчины. Через два года романтических отношений горожанка узнала о беременности. С ее слов, Семен был счастлив, что скоро станет отцом. Мужчина сразу сделал предложение.
— Наш сын должен родиться в полной семье и носить мою фамилию, — сказал тогда мужчина.
В общем, в 2019 году пара поженилась. Вначале все шло хорошо. Мужчина работал, женщина находилась в декрете. А примерно года через три финансовое положение семьи сильно ухудшилось. Семен остался без работы. С этого момента совместная жизнь, признается Екатерина, стала почти невыносимой.
— Семен начал пить, деньги таяли. Мне пришлось выйти на работу. С одной стороны, маленький ребенок, который часто болеет, с другой стороны — ревность мужа. Доходило до такой степени, что он запрещал работать, — скажет горожанка на допросе.
Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы Алексей БУЛАТОВ.
«НЕ ЖАЛОВАЛАСЬ. ТЕРПЕЛА, ПРОЩАЛА».
Самые страшные ссоры происходили, когда мужчина был пьян. Со слов Екатерины, он бил ее.
— Но я никому не жаловалась. Терпела. Прощала. На развод не подавала. Я боялась, что и второй сын будет расти без отца, — следует из показаний женщины.
Лишь однажды она написала заявление на мужа.
— Это произошло после того, как он выбил дверь в квартире. Его родители все починили, но я поставила условие Семену — он должен закодироваться и перестать меня ревновать. Он боялся меня потерять, потому что любил. Поэтому условие выполним. Но не пил ровно три месяца. После этого в доме опять начались ссоры, — вспоминает женщина.
Несмотря на конфликты, Екатерина по-прежнему держалась за отношения.
— Были и счастливые моменты. Помню, как я, Семен и сын катались зимой на санках. Было так здорово.
Роковой скандал случился во время романтического ужина РАСЮК Татьяна Витальевна.
В день восьмилетия со дня знакомства Екатерина решила устроить Семену сюрприз — романтический ужин. После работы, уложив шестилетнего сына спать, она накрыла праздничный стол. Но вместо признаний в любви муж попросил денег.
— На алкоголь, — уточняет таганроженка. — Я не дала. Он стал оскорблять меня, потом ударил кулаком в лицо и два раза стукнул головой о стену. Я еле встала на ноги. У мужа были стеклянные глаза. Я испугалась, взяла нож и ударила им Семена в живот.
Раненый скончался в больнице Алексей БУЛАТОВ.
«ЦАРАПИНА. ЗАЛЕЙ ЗЕЛЕНКОЙ».
Осознав, что супруг ранен, жена предложила вызвать скорую помощь.
— Не выдумывай. Царапина. Само заживет. Просто залей зеленкой, — сказал он Екатерине.
Так и сделали. А утром состояние мужчины сильно ухудшилось. Тогда Екатерина все же позвонила в больницу. Семена отвезли в ЦРБ, в которой он вскоре скончался.
Как следует из информации, опубликованной на сайте городского суда, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В суде Екатерину признали виновной и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.