«Боялась, что и второй сын будет расти без отца»: Под Ростовом женщина отмечала с мужем день знакомства, а потом убила его

И на допросе, и в зале суда женщина подробно расскажет всю историю их семьи. Екатерина была в разводе и одна воспитывала сына. В 2016 году она познакомилась с Семеном. Екатерина думала, что в этот раз точно не ошиблась с выбором мужчины. Через два года романтических отношений горожанка узнала о беременности. С ее слов, Семен был счастлив, что скоро станет отцом. Мужчина сразу сделал предложение.