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Женщина погибла при пожаре вместе с трехлетним внуком в Иркутской области

Потушить огонь пытались соседи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Тыреть Заларинского района загорелся частный дом. Огонь увидели соседи и бросились тушить. До приезда пожарных сибиряки сбили пламя на площади в три квадратных метра. Но, к несчастью, избежать трагедии не удалось.

— Спасатели обнаружили в жилье тела 60-летней женщины и трехлетнего мальчика, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. — Предварительно, все произошло из-за короткого замыкания. Погорельцы задохнулись из-за едкого дыма.

Одной из причин произошедшего стало отсутствие в доме пожарного извещателя, отмечают в МЧС.

Напомним, подземные толчки зарегистрировали сейсмологи в Иркутской области утром 16 ноября. Землетрясение произошло в 9:43 по местному времени. Эпицентр располагается в Слюдянском районе.